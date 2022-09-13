مصدر يكشف لمصراوي عن مفاوضات المصري البورسعيدي لضم صالح جمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبدالرحمن طارق

كشف مصدر داخل المصري البورسعيدي عن أن النادي دخل في مفاوضات مع صالح جمعة صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا، تمهيدًا لضمه استعدادًا للموسم الجديد.

ويستهدف المصري التعاقد مع صالح جمعة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في إطار خطة الإدارة الجديدة برئاسة كامل أبو علي، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي إن المصري فتح خط المفاوضات مع صالح جمعة، مؤكدًا أن اللاعب رحب بهذه الخطوة.

وأضاف أنه من المقرر أن تُستكمل المفاوضات بين المصري وسيراميكا خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إتمام صفقة صالح جمعة.

ونجح النادي المصري حتى الآن في إبرام عدة صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد ويأتي في مقدمتها التعاقد مع مروان حمدي مهاجم سموحة والزمالك السابق وعبدالرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف.

بالإضافة إلى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، والكاميروني فرانك مبيلا إيتوجا لاعب أشانتى كوتوكو، وكذلك الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان، والمهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو قادما من نادي قطر.