مصدر لمصراوي: المصري يضم ثلاثي بيراميدز.. والإعلان خلال ساعات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: عبدالرحمن طارق

كشف مصدر داخل النادي المصري البورسعيدي أنه تم الاتفاق مع بيراميدز بشأن الحصول على خدمات الثلاثي هشام محمد وإيريك تراوري ومحمود صابر.

وقال مصدر في تصريحات لمصراوي إن الاتفاق تم بين إدارة الناديين بشأن انتقال الثلاثي إلى صفوف المصري البورسعيدي هذا الصيف.

وأضاف أن بيراميدز والمصري اتفاقا على الصيغة النهائية والتفاصيل المادية بشأن صفقة الثلاثي.

وأوضح المصدر أنه سيتم الإعلان الرسمي عن انضمام هشام محمد وتراوري ومحمود صابر إلى الفريق البورسعيدي خلال ساعات.

ونجح النادي المصري حتى الآن في إبرام عدة صفقات قوية استعدادًا للموسم الجديد ويأتي في مقدمتها التعاقد مع مروان حمدي مهاجم سموحة والزمالك السابق وعبدالرحيم دغموم قادماً من وفاق سطيف.

بالإضافة إلى عماد الدين بوبكر مدافع فريق الوداد المغربي، والكاميروني فرانك مبيلا إيتوجا لاعب أشانتى كوتوكو، وكذلك الفلسطيني نيكولاس ألبرتو زيدان، والمهاجم النيجيري أنتوني أُكبوتو قادما من نادي قطر.