طبيب الأهلي يكشف تفاصيل الاختبارات الفيزيائية والقياسات العضلية للاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أكد أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أن اللاعبين خضعوا لقياسات بدنية وعضلية واختبارات لقوة التحمل واختبارات خاصة ببصمة القدم، وذلك وفقًا لأفضل المعايير العالمية المتبعة في أكبر الأندية الأوروبية.

وأوضح أبو عبلة في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي، أن هذه الخطوة مهمة للغاية في بداية الإعداد للموسم الجديد، حيث تسهم بشكل كبير في تقييم الحالة العضلية والبدنية لكل لاعب، وكل ما يتعلق بحالة التوازنات البدنية.

وأضاف:" القياسات جرت في حضور الجهاز الطبي للفريق بالكامل، وحضرها مخطط أحمال الفريق ضمن الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، ليبدأ العمل بنتيجتها في فترة الإعداد والتجهيز للموسم الجديد.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تسهم في التوقع المبكر لاحتمالات التعرض للإصابة، وبالتالي اتخاذ بعض التدابير التي تمنع حدوث الإصابات.