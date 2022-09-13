فيتوريا يستقبل لاعبي منتخب مصر قبل انطلاق معسكر سبتمبر (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

حرص البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لمنتخب مصر على استقبال اللاعبين بمعسكر الفريق الذي انطلق، اليوم الثلاثاء، استعدادًا لوديتي النيجر وليبيريا.

ويعد هذا هو التجمع الأول لفيتوريا مع منتخب مصر منذ أن تم الإعلان عن قيادته للفراعنة في شهر يوليو الماضي.

وحرص فيتوريا على الحديث مع اللاعبين والترحيب بهم، في اليوم الأول لمعسكر الفريق والشد من أزرهم من أجل المرحلة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر لوديتي النيجر وليبيريا المقرر لهما يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

ويضم الجهاز الفني لفيتوريا كل من أرنالدو تيكسيرا المدرب العام، سيرجيو بوتيليو المدرب المساعد بجانب أيمن عبدالعزيز، ولويس ستيفس مدرب حراس المرمى ووالتر دياز محلل الأداء ومخطط الأحمال.

وتضم قائمة منتخب مصر (المحليين) لمعسكر سبتمبر كل من:

حراس المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمد صبحي (فاركو).

خط الدفاع: عمر جابر - أسامه جلال - علي جبر - محمد حمدي - (بيراميدز) - كريم فؤاد - محمد عبد المنعم - أيمن أشرف (الأهلي) - باهر المحمدي (الإسماعيلي).

خط الوسط: حمدي فتحي (الأهلي) - نبيل دونجا - إسلام عيسى - (بيراميدز) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - محمود حمادة (فاركو) - مروان عطية (الاتحاد) - عبد الرحمن مجدي - أحمد مدبولي (الإسماعيلي) - أحمد عادل (الاتحاد).

خط الهجوم: شادي حسين (سيراميكا) - مروان حمدي (سموحة) - ناصر منسي (البنك الأهلي) - أحمد شريف (فاركو).

بينما تشمل قائمة المحترفين كل من محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، محمود حسن "تريزيجيه" (طرابزون سبور التركي)، أحمد حجازي وطارق حامد (اتحاد جدة)، عمر مرموش (فولفسبورج الألماني)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي)، أحمد حسن كوكا (أولمبياكوس اليوناني)، سام مرسي (إبسويتش تاون الإنجليزي).