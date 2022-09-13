القرعة تضع الأهلي في المجموعة الثانية بالبطولة العربية لكرة السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - ( د ب أ):

أسفرت قرعة البطولة العربية لكرة السلة عن وقوع الأهلي المصري، حامل اللقب، في المجموعة الثانية التي تضم معه الرياضي اللبناني والغرافة القطري والميناء اليمني.

وأجريت اليوم الثلاثاء قرعة البطولة العربية للأندية رجال بنسختها رقم 34 والمقرر اقامتها بالكويت في الفترة من 5 إلى 15 تشرين الأول/أكتوبر المقبل.

وقام الاتحاد العربي بتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق مع وضع مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى بينما تم وضع حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع مراعاة عدم تواجد أكثر من فريق من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي.

فيما جاءت المجموعة الثانية كالتالي : الأهلي المصري – الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

فيما جاءت المجموعة الثالثة كالتالي: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري.

فيما جاءت المجموعة الرابعة كالتالي: الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي.