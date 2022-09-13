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موعد مباراة ليفربول وأياكس الليلة في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق .. والتشكيل

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الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف الإنجليزي، نظيره أياكس الهولندي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الأولى بجانب: أياكس الهولندى ، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

ويسعى فريق ليفربول تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب؛ ونجمه المصري محمد صلاح، في مصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة أمام نابولي ٤_١، في الجولة الأولى.

وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام بنتيجة ٢-٠.

التشكيل المتوقع لليفربول:

ومن المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز مواجهة اليوم أمام الفريق الإيطالي، بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في الدفاع: ترانت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

في الوسط: فابينيو، هارفي إيليوت، ألكانترا.

في الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرت فيرمينو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول

ينقل عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستذاع مباراة نابولي وأياكس عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium ، بتعليق عصام الشوالي.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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