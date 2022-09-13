موعد مباراة ليفربول وأياكس الليلة في دوري أبطال أوروبا.. والقناة الناقلة والمعلق .. والتشكيل

الشارقة - اميمة ياسر - يستضيف ليفربول الإنجليزي، نظيره أياكس الهولندي، في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد، في الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوربا.

ويلعب ليفربول ضمن المجموعة الأولى بجانب: أياكس الهولندى ، نابولى الإيطالي، رينجرز الاسكتلندى.

ويسعى فريق ليفربول تحت قيادة مديره الفني الألماني يورجن كلوب؛ ونجمه المصري محمد صلاح، في مصالحة جماهيره بعد الخسارة الكبيرة أمام نابولي ٤_١، في الجولة الأولى.

وكان ليفربول قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام ريال مدريد بنتيجة ٢-٠.

التشكيل المتوقع لليفربول:

ومن المتوقع أن يدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لـ الريدز مواجهة اليوم أمام الفريق الإيطالي، بتشكيل مكون من التالي:

في حراسة المرمى: أليسون بيكير.

في الدفاع: ترانت ألكسندر أرنولد، ماتيب، فيرجيل فان دايك، تسيميكاس.

في الوسط: فابينيو، هارفي إيليوت، ألكانترا.

في الهجوم: محمد صلاح، لويس دياز، روبرت فيرمينو.

القنوات الناقلة لمباراة نابولي وليفربول

ينقل دوري أبطال أوروبا عبر مجموعة قنوات بي إن سبورت القطرية وستذاع مباراة نابولي وأياكس عبر قناة beIN Sports 2 HD Premium ، بتعليق عصام الشوالي.