شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى فى المجموعة الثانية والاتحاد فى المجموعة الأولى بالبطولة العربية للسلة بالكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجريت ظهر اليوم الثلاثاء قرعة البطولة العربية للأندية رجال بنسختها رقم 34 والمقرر اقامتها بالكويت في الفترة من 5 إلى 15 أكتوبر 2022 .

ويشارك ناديي الأهلي والاتحاد السكندري في البطولة العربية رجال، حيث يشارك الأهلي بصفته حامل اللقب، ويشارك نادي الاتحاد بصفته ممثلًا عن كرة السلة المصرية في البطولة التي يشارك بها 16 فريق عربي.

وأقيمت قرعة البطولة العربية رجال بحضور الدكتور مجدي أبو فريخة رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، العميد عبد الله شلبي أمين عام الاتحاد العربي لكرة السلة، ومدير عام الاتحاد العربي لكرة السلة شريف أحمد زكي.

وقام الاتحاد العربي بتقسيم الفرق إلى 4 مجموعات حيث تضم كل مجموعة 4 فرق مع وضع مستضيف البطولة على رأس المجموعة الأولى بينما تم وضع حامل اللقب على رأس المجموعة الثانية مع مراعاة عدم تواجد أكثر من فريق من نفس الدولة في مجموعة واحدة.

وجاءت المجموعة الأولى كالتالي: الكويت الرياضي – الاتحاد السكندري – أهلي حلب السوري – أهلي بني غازي.

فيما جاءت المجموعة الثانية كالتالي: الأهلي المصري – الرياضي اللبناني – الغرافة القطري – الميناء اليمني.

فيما جاءت المجموعة الثالثة كالتالي: الأهلي البحريني – البشائر الرياضي العماني – كاظمة الرياضي – السد القطري

فيما جاءت المجموعة الرابعة كالتالي: الجهراء الرياضي – بيروت اللبناني – وداد بوفاريك الجزائري - دجلة الجامعة العراقي