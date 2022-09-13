شكرا لقرائتكم خبر عن الكاراتيه يغادر تونس بعد انتهاء بطولة شمال أفريقيا .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخب الكاراتيه تونس قادمة ، إلى القاهرة بعد انتهاء المشاركة فى منافسات بطولة شمال أفريقيا التى أقيمت خلال الفترة من 8 إلى 11 سبتمبر الجارى، وتوج خلالها المنتخب بـ51 ميدالية متنوعة.

وعاد الفوج الأول، أمس الإثنين حيث تعود البعثة على فوجين.

وحصد اللاعبون 19 ميدالية فى اليوم الأول، ومثلها فى اليوم الثانى، والميداليات مقسمة إلى 13 ذهبية و12 فضية، بالإضافة إلى 13 برونزية، وفى اليوم الأخير حقق اللاعبون 13 ميدالية متنوعة مقسمة إلى ذهبية و5 فضيات بالإضافة إلى 7 برونزيات.

وشارك الكاراتيه فى البطولة بأكبر بعثة مصرية فى تاريخ البطولات، ووصل العدد إلى 77 لاعبا ولاعبة.