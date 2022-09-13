شكرا لقرائتكم خبر عن قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأياكس في دوري أبطال أوروبا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - نقدم لكم عبر موقع “السعودية سبورت”، القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ضد نظيره أياكس، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول وأياكس

وتنتظر جماهير الساحرة المستديرة، المباراة النارية التي ستجمع بين فريقي ليفربول الإنجليزي، وأياكس الهولندي، اليوم الثلاثاء.

ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، نظيره أياكس، على ملعب الأنفيلد، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات من دوري أبطال أوروبا.

ويدخل ليفربول المباراة دون نقاط، بعدما خسر أمام نابولي، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، على أرض الفريق الإيطالي.

بداية الريدز كانت سيئة للغاية، على عكس الموسم الماضي، عندما أنهى دور المجموعات دون هزيمة، حتى وصل إلى نهائي دوري الأبطال أمام ريال مدريد، والذي خسره بهدف نظيف.

قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول وأياكس

قناة M4 Sport_ التردد 11900 أفقي، معدل الترميز 28000، القمر، THor 2/3.

قناة Movistar Liga De Campeones، التردد، 11259 عمودي، معدل الترميز، 22000، القمر، Astra.

قناة Sport 1 Hungary، التردد، 12034 عمودي، معدل الترميز، 30000،القمر، THor 2/3.

قناة Sport 1 Hungary، التردد، 11727 عمودي، معدل الترميز، 28000

القمر، THor 2/3.