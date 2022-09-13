شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة ليفربول ضد أياكس والتشكيل المتوقع في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يبحث عشاق الساحرة المستديرة عن موعد المباراة المرتقبة التي ستجمع بين الفريق الكروي الأول بنادي ليفربول بنظيره أياكس، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ويقدم لكم موقع “السعودية سبورت”، في التقرير التالي موعد مباراة ليفربول ضد أياكس والتشكيل المتوقع والقنوات الناقلة، في دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ضد أياكس

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بنظيره أياكس، اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ويحتضن ملعب الأنفيلد، مباراة ليفربول وأياكس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا.

ويسعى ليفربول لتصحيح المسار بتحقيق نتيجة إيجابية من أجل المنافسة على صدارة مجموعته لضمان التأهل إلى دور ربع النهائي.

ترتيب الفريقين

ويحتل ليفربول المركز الثالث دون نقاط، بعدما خسر في الجولة الأولى أمام نابولي بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، بينما يحتل أياكس الصدارة برصيد 3 نقاط.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام أياكس

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: أرنولد، ماتيب، فان دايك، روبيرتسون

خط الوسط: ميلو، هارفى إليوت، فابينيو

خط الهجوم: نونيز، محمد صلاح، لويس دياز.