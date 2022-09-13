شكرا لقرائتكم خبر عن 14 لاعبا فى قائمة بتروجت الأولى استعدادا للقسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن معتز البطاوي المدير الرياضي لنادي بتروجت، قائمة فريق الكرة بالنادي، الأولية، والتي تم إرسالها رسميا إلى اتحاد الكرة المصري،

وضمت قائمة الفريق الأولية 14 لاعبا وهم: محمد أبو النجا، وهادي رياض، ومصطفى معوض، ومحمود محبوب فليكس، وسامح إبراهيم، وإسلام هشام، ومحمد أبو العنين شيكا، ومحمود منصور، ومصطفى الجمل، ومحمد مصطفى، وأحمد النفراوي، وأحمد صابر، وأحمد رضا، وطه نادي.

ويتم إغلاق باب القيد للقائمة الأولية، في الخامس عشر من شهر سبتمبر الجاري، على أن يتم إغلاق القائمة الإضافية في الثالث عشر من شهر أكتوبر المقبل.

ويجهز بتروجت لإرسال قائمته الثانية والتي تضم الصفقات الجديدة، التي أبرمها النادي على مدار الأيام الماضية.