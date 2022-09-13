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سمر حمزة تصعد لقبل نهائى بطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد -  

نجحت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة فى التأهل إلى منافسات نصف نهائي بطولة العالم التى تقام يصربيا بعد الفوز على بطلة  النمسا 3/1 ، ومن قبلها الفوز على لاعبة  كندا بنفس النتيجة بربع النهائي في منافسات وزن 76 كجم .

 

وكان هيثم فهمى و محمد ابراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبى المنتخب ودعا المنافسات مبكرا، حيث خسر كيشو المباراة الاولى، بينما ودع منيع البطولة من دور ال 16 ، بينما خرج فهمى من دور الترضية. 

 

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة والتى تبدأ منافساتها اليوم فى البطولة.

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كاريمان السيد

كاريمان السيد

صحفية ممارسة خريجة كلية اعلام جامعة عين شمس متخصصة في اخبار الرياضة العالمية

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