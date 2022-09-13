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هيثم فهمى يخسر مباراة الترضية ويودع بطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد -  

 

ودع هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا بعد الخسارة فى مباراة الترضية  أمام لاعب ليتوانيا، بنتيجة 11/1 .

 

وجاءت خسارة هيثم فهمى فى المباراة لتضيع عليه فرصة خوض مباراة الميدالية البرونزية فى البطولة، وتحقيق ميدالية عالمية.

 

 

كان هيثم فهمى فاز فى المباراة الأولى بالبطولة بنتيجة 2/12 أمام لاعب كوبا بينما خسر امام لاعب بلغاريا 2/0 

ثم خسر الترضية لتضيع فرصة المنافسة على البرونزية.

 

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة والتى تبدأ منافساتها اليوم فى البطولة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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