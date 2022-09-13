شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فهمى يخسر مباراة الترضية ويودع بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد -
ودع هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا بعد الخسارة فى مباراة الترضية أمام لاعب ليتوانيا، بنتيجة 11/1 .
وجاءت خسارة هيثم فهمى فى المباراة لتضيع عليه فرصة خوض مباراة الميدالية البرونزية فى البطولة، وتحقيق ميدالية عالمية.
كان هيثم فهمى فاز فى المباراة الأولى بالبطولة بنتيجة 2/12 أمام لاعب كوبا بينما خسر امام لاعب بلغاريا 2/0
ثم خسر الترضية لتضيع فرصة المنافسة على البرونزية.
ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة والتى تبدأ منافساتها اليوم فى البطولة.