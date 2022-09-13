شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام يستقبل رئيس الاتحاد الكويتي لبحث سبل التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

استقبل الأستاذ جمال علام رئيس الاتحاد المصري، السيد عبد الله الشاهين رئيس الاتحاد الكويتي لكرة القدم، فى زيارة ودية لمناقشة وبحث سبل التعاون بين الاتحادين المصري والكويتي.

وكان في استقبال رئيس الاتحاد الكويتي أيضا، الأستاذ خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، واللواء حلمي مشهور والدكتورة دينا الرفاعي عضوا المجلس.

شهدت الجلسة الاتفاق على بروتوكول تعاون بين الاتحادين المصري والكويتي سيتم توقيعه لاحقا، كما طلب الوفد الكويتي إقامة مباراتين وديتين بين منتخبي الشباب.