شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على جدول الزمالك فى البطولة العربية لليد بتونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ فريق كرة اليد بنادى الزمالك منافسات البطولة العربية بتونس المحدد لها الفترة من 17 و حتى 27 سبتمبر الجارى بدءا من السبت المقبل بلقاء الترجى التونسى .

ومن المقرر أن يخوض فريق يد الزمالك ثان مبارياته بالبطولة يوم الأحد أمام الكويت الكويتى ، فيما يلتقى مولوية الجزائر الثلاثاء بعد الحصول على راحة الإثنين .



جدول البطولة العربية

تتوجه بعثة فريق كرة اليد بنادى الزمالك إلى تونس بعد غد الخميس للمشاركة فى البطولة العربية بعد التتويج مؤخرا، بلقب بطولة كأس السوبر المصرى بعد الفوز على نظيره الأهلى بنتيجة 23/27 بالمواجهة التى جمعت كلا الفريقين على صالة حسن مصطفى بالسادس من أكتوبر التى استضافت المنافسة على مدار ثلاث أيام متتالية فى كأس السوبر المصرى.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 11/13 لصالح الزمالك، وسط محاولات الأهلى لتقيل فارق الأهداف.

فيما شهد انطلاق المنافسة فوز الزمالك على سبورتنج بضربة البداية السبت بنتيجة 36/37 فى الوقت الإضافي بعد التعادل فى الوقت الأصلي بنتيجة 29/29، قبل أن يلتقى الأهلى مع سبورتنج مساء الأحد فى نفس التوقيت و يحقق الفوز بنتيجة 20/21 .

كما تم تحديد 16 سبتمبر لانطلاق دورى المرتبط بالمحترفين مواليد 2004.

وأعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد مسبقا انطلاق مسابقة دورى المحترفين للموسم المحلى الجديد 2022 / 2023 يوم 16 سبتمبر الجارى ، خلال المؤتمر السنوى للاتحاد.