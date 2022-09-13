شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يتسلحان بـ 8 لاعبين أجانب لكل فريق فى البطولة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - منح الاتحاد المصري لكرة القدم، فرق الدوري العام الحق في قيد 8 لاعبين أجانب على أن يتم قيد 3 لاعبين من بينهم تحت السن، وهو ما يتيح الفرصة أمام فرق الدوري بشكل العام لزيادة عدد اللاعبين الأجانب وتحقيق أقصى استفادة من المحترفين في الموسم الجديد.

واشترط اتحاد الكرة، على أن يشارك 5 لاعبين فقط من ضمن الثمانية في البطولات المحلية.

كما سمح الاتحاد الأفريقي، للفرق المشاركة في مسابقاته أيضاً بقيد الـ 8 لاعبين في قوائمها على أن يسمح لهم جميعاً بالمشاركة، وهو ما يتيح الفرصة للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية وعلى رأسها الأهلي والزمالك المشاركان في دوري أبطال أفريقيا، لإشراك جميع المحترفين والاستفادة منهم وتسويقهم من خلال بطولات الكاف لتحقيق أقصى استفادة منهم.