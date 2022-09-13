شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي والزمالك يتسلحان بـ 8 لاعبين أجانب لكل فريق فى البطولة الافريقية والان مع تفاصيل الخبر
واشترط اتحاد الكرة، على أن يشارك 5 لاعبين فقط من ضمن الثمانية في البطولات المحلية.
كما سمح الاتحاد الأفريقي، للفرق المشاركة في مسابقاته أيضاً بقيد الـ 8 لاعبين في قوائمها على أن يسمح لهم جميعاً بالمشاركة، وهو ما يتيح الفرصة للأندية المصرية المشاركة في البطولات الأفريقية وعلى رأسها الأهلي والزمالك المشاركان في دوري أبطال أفريقيا، لإشراك جميع المحترفين والاستفادة منهم وتسويقهم من خلال بطولات الكاف لتحقيق أقصى استفادة منهم.
قرر اتحاد الكرة إلزام كل نادٍ بالدورى الممتاز الجديد بسداد مليون و150 ألف جنيه لخزينة الجبلاية، عبارة عن مستحقات الحكام فى الموسم الجديد، بزيادة 150 ألف جنيه عن الموسم الماضى.
وطالب اتحاد الكرة الأندية بسداد نصف المبلغ، أى 575 ألف جنيه، مع قيد القائمة الأولى لكل نادٍ، على أن يسدد الجزء الثانى بنفس المبلغ مع قيد القائمة الثانية.