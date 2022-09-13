شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن كمال يقود مران الإسماعيلى اليوم لحين التعاقد مع مدرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقود أيمن كمال نجم الاسماعيلى الأسبق تدريبات الدراويش اليوم بشكل مؤقت لحين تعاقد النادى مع مدرب جديد عقب رحيل حمزة الجمل.

ويتواجد حسنى عبد ربه مدير الكرة بالدراويش في أول تدريب للفريق الأصفر اليوم بعد عودته من السعودية عقب أداء مناسك العمرة .

ويقود محمد فتحى تدريبات حراس الاسماعيلى اليوم بشكل مؤقت أيضاً لحين التعاقد مع مدرب للحراس استعداداً للموسم الجديد.

تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء فترة الإعداد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على ملعبه الرئيسي الإسماعيلية، ضمن الاستعداد لمنافسات المسابقات المحلية.

وفضل الإسماعيلي مد فترة راحة الفريق لما يزيد عن 10 أيام فى ظل شعورهم بالإجهاد الشديد بعد خوض موسم طويل.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت إنطلاق منافسات الدوري الجديد منتصف أكتوبر المقبل بحضور جماهيري أكبر من النسخة الماضية.

وأنهى الاسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.