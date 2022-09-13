شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة منتخب السلة فى دورى الأمم 3x3 برومانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - غادرت بعثة منتخبي مصر لكرة السلة 3x3 للأولاد والبنات تحت 23 عام إلى رومانيا استعدادًا لخوض نهائيات بطولة دوري الأمم التى تقام فى الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجارى.

ويخوض منتخب البنات منافساته بقيادة المدير الفني محمد البرنس بقائمة تضم كلًا من " انجي صلاح - يارا أسامة - حبيبة حاتم الجيزاوي - حبيبة محمد حسن".

فيما يخوض منتخب الأولاد منافساته بقيادة المدير الفني أحمد فوزي بقائمة تضم كلًا من " يوسف المعداوي - يوسف رفعت - علي أحمد عمر - حازم المشد".

يذكر أن مصر استضافت معسكر Basketball Without Borders (BWB) ، الذي أقيم على صالة حسن مصطفى تحت إشراف الاتحاد الوطني الأمريكي لكرة السلة "NBA" والاتحاد الدولي لكرة السلة "FIBA" بالتنسيق مع الاتحاد المصري لكرة السلة