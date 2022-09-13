شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالي يعلن قائمة المنتخب الأوليمبي استعداداً لمعسكر سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي قائمة معسكر سبتمبر الذي يقام في الفترة من 15 حتى 27 من الشهر الجاري بمدينة الإسكندرية استعدادا لتصفيات أفريقيا المؤهلة لأولمبياد "باريس 2024".

وجاءت قائمة المنتخب كالتالي:



قائمة المنتخب

كشف البرازيلي روجيرو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، أن اللاعب المصرى يشبه البرازيلي فى حب الاستحواذ على الكرة، وذلك فى حديثه على معسكر المنتخب الأولمبي المقام حاليا الإسكندرية.

وقال ميكالي فى المؤتمر الصحفي الذى عقده عصر اليوم، الأحد، باستاد الإسكندرية للحديث عن معسكر المنتخب، "نختار اللاعب المناسب لخطة عملنا، ونتطلع لتكوين جيل قوى يحمل أحلام المنتخب فى إطار الاستعداد لخوض التصفيات الأفريقية المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024".

وأضاف ميكالي، "سعيد بتعاون الأجهزة الفنية للفرق والأندية المصرية، وجدت تعاونا كبيرا من جانبهم، وأشكرهم وأتمنى استمرار هذه المساندة".

ويحلم ميكالي بتكرار تجربته المميزة مع المنتخب الأولمبي البرازيلي مع منتخب مصر الأولمبي، حيث حقق ميكالي أعظم إنجازات البرازيل فى هذه المنافسات بحصد الذهبية الأولى لأولمبياد 2016.