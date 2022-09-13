الإسماعيلى يضع الرتوش الأخيرة على التعاقد مع نور الزمان الزموري

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القاهرة - سامية سيد - يضع مجلس إدارة النادى الاسماعيلى برئاسة يحيي الكومى الرتوش الأخيرة على صفقة التعاقد مع التونسى نور الزمان الزموري مدافع الصفاقسى التونسى لتدعيم خط دفاع الدراويش استعداداً للموسم الجديد.

ووصل الزموري للقاهرة للتفاوض مع الاسماعيلى وإتمام إجراءات التعاقد بعدما رحب اللاعب التونسى بعرض الدراويش.

أعلن النادى الاسماعيلى بصفة رسمية عن إفتتاح موسم الصفقات استعداداً للموسم الجديد بالتعاقد مع ثلاثة صفقات أجنبية هي الغاني ياو أنور والايفواري عبدالقادر كوليبالي والتونسى حمدى النقاز .

ويتطلع مجلس الاسماعيلى لتدعيم صفوف الدراويش بلاعبين مميزين يكونوا قادرين على إعادة الأمور لنصابها الصحيح ووضع الفريق بمكانته الطبيعية.

تنطلق في السادسة مساء اليوم الثلاثاء فترة الإعداد لفريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي على ملعبه الرئيسي الإسماعيلية، ضمن الاستعداد لمنافسات المسابقات المحلية.

وفضل الإسماعيلي مد فترة راحة الفريق لما يزيد عن 10 أيام فى ظل شعورهم بالإجهاد الشديد بعد خوض موسم طويل.

وكانت رابطة الأندية المحترفة قد أعلنت إنطلاق منافسات الدوري الجديد منتصف أكتوبر المقبل بحضور جماهيري أكبر من النسخة الماضية.

وأنهى الاسماعيلى الموسم محتلا المركز الحادى عشر برصيد 38 نقطة بعدما لعب 34 مباراة حقق الفوز في 9 مواجهات وتعادل في 11 لقاء وخسر 14 مباراة وسجل لاعبوه 27 هدفا وتلقت شباكه 39 هدفا.