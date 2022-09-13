شكرا لقرائتكم خبر عن وصول البرازيلى برونو سافيو للقاهرة للانضمام للأهلى.. صورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى صورة للبرازيلى برونو سافيو، لاعب نادي بوليفار البوليفي المنتقل حديثا للنادى الأهلى، عقب وصوله للقاهرة تمهيداً لإتمام إجراءات التعاقد مع المارد الأحمر.

وأصدر مارسيلو كلوري، رئيس نادي بوليفار البوليفي، بياناً عبر حسابه على تويتر، أعلن فيه تفاصيل مفاوضات ناديه مع الأهلي بشأن بيع لاعبه البرازيلي برونو سافيو للقلعة الحمراء مقابل مليون و500 ألف دولار.

وقالت إذاعة " FM BolivarOfi" البوليفية، إن سافيو سيتوجه إلى القاهرة غداً من أجل توقيع الكشف الطبى وإتمام التعاقد مع الأهلى بعد الاتفاق مع نادى بوليفار.

وشهدت الفترة الماضية مفاوضات جادة بين الأهلي وبوليفار للحصول على خدمات الجناح البرازيلي صاحب الـ28 عاما، قبل أن تكلل المفاوضات بالنجاح وينتقل اللاعب إلى الأهلي.

وذكر بيان نادي بوليفار عبر صفحته على تويتر، "نعلن انتقال برونو سافيو إلى الأهلي المصري، نظرًا لأن هذه فرصة رائعة في مسيرة برونو المهنية، فإننا نتمنى له كل النجاح في أحد أكبر الأندية في أفريقيا ونحتفل بنموه، شكرا لترك كل شيء للسماوية!".

ويبلغ سافيو من العُمر 28 عاما، ويجيد اللعب في كل مراكز الهجوم سواء رأس الحربة أو الجناحين أو صانع الألعاب، بدأ مسيرته مع كرة القدم مع نادي جواراني والذي تأسس في عام 1911، ويتواجد حاليًا في دوري الدرجة الثانية البرازيلي.ولعب في صفوف أمريكا مينيرو البرازيلي بداية من موسم 2015 وحتى 2018، وخاض مع هذا الفريق 50 مباراة، سجل 8 أهداف.

وخرج سافيو مُعارا إلى صفوف ميراسول البرازيلي في 2017، وكويابا البرازيلي، وفي 2019، تواجد في صفوف إسترا الكرواتي، قبل أن يرحل إلى أفاي البرازيلي ثم في صفوف نادي جواراني البرازيلي.

انتقل برونو سافيو إلى صفوف بوليفار من بوليفيا، في 1 يناير 2022 بعد تألقه في صفوف جواراني البرازيلي، حيث سجل 15 هدفا وصنع 11 في 70 مباراة خاضها مع هذا الفريق الأمر الذي جعله ينتقل إلى النادي البوليفي.

وفي محطة سافيو الأخيرة مع بوليفار تألق بشدة، حيث سجل 16 هدفا وصنع 4 أي ساهم في 20 هدفا خلال 31 لقاء بمُختلف المسابقات، وكانت المباراة المميزة التي شهدت تألقه مواجهة فريقه ضد بلومينج في الجولة الأولى من الدوري، حيث انتهت المواجهة لصالح بوليفار بسبعة أهداف دون رد وسجل المهاجم البرازيلي ثلاثة أهداف "هاتريك".