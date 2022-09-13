شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: الزمالك سيتعاقد مع مهاجم قوى بعد بيع مروان حمدى بـ 23 مليون جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي خالد الغندور، عن قيمة صفقة انتقال مروان حمدي مهاجم المنتخب الوطني من نادي الزمالك إلى النادي المصري، وكتب الغندور عبر حسابه الشخصي على فيس بوك: بعد بيع مروان حمدي للمصري مقابل 23 مليون جنيه، من المؤكد أن الزمالك في طريقه للتعاقد مع رأس حربة قوي جداً.



خالد الغندور

ونجح مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي، في إتمام إجراءات التعاقد مع المهاجم الدولي مروان حمدي رأس حربة فريق الزمالك بعقد يمتد لأربعة مواسم اعتبارًا من الموسم الجديد 2023/2022 وحتى نهاية موسم 2026/2025.

ووقّع مروان حمدي على تعاقده مع القلعة الخضراء بعد سداد النادي المصري لقيمة الصفقة لنادي الزمالك في حضور ياسر يحيى عضو مجلس إدارة النادي المصري والذي كان مفوضًا من قبل مجلس ادارة النادي المصري للتفاوض مع إدارة نادي الزمالك واللاعب.

صاحب الـ25 عامًا تبلغ قيمته التسويقية 500 ألف يورو، وخلال مسيرته الكروية، مثل مروان حمدي 4 فرق مختلفة قبل الانضمام إلى النادي المصري، حيث لعب لـفرق: المقاصة ـ الزمالك ـ وادي دجلة ـ سموحة.

بلغ إجمالي مشاركات مروان حمدي مع جميع الفرق 112 مباراة في مختلف البطولات، سجل خلالها 31 هدفاً وصنع 5 أهداف أخرى لزملائه بالفريق.

يعتبر الموسم الماضي هو أزهى مواسم مروان حمدي الكروية، والذي لعب بين صفوف فريق سموحة معاراً من نادي الزمالك، وشارك مع سموحة في 35 مباراة، سجل خلالها 16 هدفاً، وصنع 4 أهداف أخرى.

وتوج مروان حمدي مع نادي الزمالك ببطولتي، الدوري وكأس مصر، بواقع نسخة واحدة من كل بطولة.