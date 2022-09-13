شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى: تلقينا عروض لضم مصطفى شلبى بعيداً عن الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد شريف أبو الغيط المتحدث الرسمي لنادى إنبى أن ناديه سوف يحسم مصير البرتغالى فييرا مدرب الفريق خلال 48 ساعة مؤكداً أن لاعبه مصطفى شلبى يقترب من الانضمام للأهلى.

وقال شريف أبو الغيط في مداخلة هاتفية لبرنامج مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم:" نتائج إنبى الموسم الماضى لم تكن مرضية لإدارة النادى ، ولجنة الكرة تسلمت تقرير فنى من فييرا ، واللجنة تدرسه وسيتم إتخاذ القرار النهائي بشأن إستمرار المدرب من عدمه خلال 48 ساعة".

ويضيف أبو الغيط:" فييرا عقده مستمر لنهاية الموسم المقبل وهو مدرب خبرة ولكن النتائج غير مرضية ، ونحرص على جس نبض بعض المدربين".

وتابع المتحدث الرسمي لإنبى:"تلقينا عروض من أندية أخرى بخلاف الاهلى لضم مصطفى شلبى ، ولكن عرض الاهلى هو الأقرب للتعاقد مع اللاعب في ظل رغبة مصطفى شلبى في إرتداء الفانلة الحمراء ، وإنبى لايقف في وجه لاعبيه طالما يملك البديل".

وأكمل شريف أبو الغيط:" مصطفى شلبى عنده رغبة في اللعب للأهلى ولكن اللاعب يثق في إدارة انبى ويعلم أنها تختار الاصلح ولو جاء عرض أفضل من الاهلى اللاعب سيوافق عليه".