سلبية مسحة منتخب مصر إستعدادا لمعسكر سبتمبر

القاهرة - سامية سيد - جاءت نتيجة المسحة التي خضع لها لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي روي فيتوريا ، سلبية لجميع اللاعبين استعدادا لمعسكر سبتمبر الذي ينطلق اليوم ويتخلله وديتين أمام النيجير و ليبريا يومي 23 و 27 سبتمبر الجاري.

كما أجرى جميع أفراد جهاز منتخب مصر مسحة أمس الإثنين وجاءت نتيجتها سلبية تحت إشراف الجهاز الطبي للمنتخب بقيادة الدكتور محمد أبو العلا.

ينطلق معسكر منتخب مصر الأول بقيادة روى فيتوريا، اليوم الثلاثاء، استعداد لخوض وديتي 23 و27 سبتمبر الجارى، بعدما تلقى اتحاد الكرة قرارا من الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" بتأجيل مباراتى الفراعنة مع مالاوى فى الجولتين الثالثة والرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2023.

ويظهر المنتخب الوطني بالزي الجديد خلال معسكره الذى يقام فى سبتمبر الجارى، بعد وصول شحنة الملابس الجديدة وتسلمها من جانب اتحاد الكرة.

ويتكون الجهاز المساعد الجديد لمنتخب مصر من: "أرنالدو تيكسيرا (مدرب عام)، وسيرجيو بوتيليو (مدرب مساعد)، وأيمن عبد العزيز مدرب مساعد، ولويس ستيفاس (مدرب حراس مرمى)، ووالتر دياز (محلل أداء ومخطط أحمال)، ومحمد أبو العلا طبيبا للمنتخب ومحمد غرابة مديرا إدرايا، ومحمد مراد منسقا إعلاميا ومينا سامح وعلى محمد على إداريين.