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سمر حمزة تتأهل لربع نهائي بطولة العالم للمصارعة

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القاهرة - سامية سيد - نجحت سمر حمزة لاعبة منتخب المصارعة فى التأهل إلى منافسات ربع نهائي بطولة العالم التى تقام يصربيا بعد الفوز على بطلة كندا 3/1 في منافسات وزن 76 كجم .

 

وكان هيثم فهمى و محمد ابراهيم كيشو، وعبد اللطيف منيع لاعبى المنتخب ودعا المنافسات مبكرا، حيث خسر كيشو المباراة الاولى، بينما ودع منيع البطولة من دور ال 16 ، بينما خرج فهمى من دور الترضية. 

 

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة والتى تبدأ منافساتها اليوم فى البطولة.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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