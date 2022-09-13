شكرا لقرائتكم خبر عن فيوتشر يوقع غرامة مالية ضخمة على رفعت وجنش ويستبعد الثنائى من مباراة بول الأوغندي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر مسؤول بنادي فيوتشر، عن العقوبة التي وقعها النادي على ثنائي الفريق، أحمد رفعت، ومحمود عبد الرحيم جنش، وذلك بعد المشادة التي وقعت بينهما عقب نهاية مباراة بول بذهاب الدور التمهيدي ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي.

وقال المصدر في تصريحات لـ ”الخليج 365”: النادي قرر استبعاد الثنائي، أحمد رفعت ومحمود عبد الرحيم جنش، من المباراة المقبلة أمام بول الأوغندي، وقرر أيضاً توقيع غرامة مادية ضخمة على كلا اللاعبين.

ومن المقرر أن يتولى محمود حمدي حراسة مرمى الفريق بدلاً من جنش في لقاء العودة، بينما يجهز علي ماهر بديل أحمد رفعت خلال المباراة المرتقبة.

ويعكف الجهاز الفني لفريق فيوتشر بقيادة علي ماهر، على معالجة أزمة إهدار الفرص التي واجهت الفريق في مباراة الذهاب بدور الـ 64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام بول الأوغندي، والتي أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.