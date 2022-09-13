شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يبحث نتيجة القياسات البدنية للاعبي الأهلي فى جلسة خاصة اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة اليوم ،الثلاثاء، مع الدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق من أجل معرفة نتيجة القياسات البدنية التى خضع لها لاعبي الفريق أمس بأحد المراكز الطبية الكُبرى بمدينة 6 أكتوبر.

ويتحدث كولر مع طبيب الأهلي عن عدة أمور خاصة بهذه القياسات البدنية وغيرها من الفحوصات التي يرغب المدير الفني الجديد للأهلي في الإطمئنان منها على صحة لاعبي الأهلي.

وبدأ الأهلي أول أمس ، الأحد، الاستعداد للموسم الجديد حيث خاض الفريق مرانه الأول تحت قيادة المدرب الجديد مارسيل كولر الذي تولى المسئولية خلفاً للبرتغالي ريكاردو سواريز.

على صعيد متصل ، قال مارسيل كولر أنه يرغب دائما في تحقيق الفوز، وإذا تحقق هذا الفوز مع أداء جيد في الملعب سيكون هذا أفضل كثيرًا.

وتعليقًا على ابتعاده عن التدريب في العامين الأخيرين، أكد كولر أن أي مدرب عندما يعمل لوقت طويل يكون في حاجة للراحة بعض الوقت، كما أنه أجرى عملية جراحية في ركبته اضطرته للابتعاد عن التدريب، ولكنه حاليًا أصبح في حالة صحية جيدة.

وحول ضغط المباريات الذي يتسبب في إصابات كثيرة للاعبين أكد كولر أنه تحدث مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة، وتعرف منه على أحوال الفريق خلال الفترة الماضية، وبناءً على ذلك سيعمل على التوفيق بين التدريبات وفترات الراحة؛ ليكون اللاعبون في أفضل حالاتهم.

وأشار كولر إلى أن مدرب اللياقة البدنية سوف يقوم بعمله مع اللاعبين لتفادي تعرضهم للإصابات، كما أنه سيحصل على تقارير من الجهاز الطبي والمختصين بالتأهيل لمعرفة مدى مقدرة كل لاعب على المشاركة في المباريات.

وأكد مارسيل كولر أنه يعلم جيدًا أن كل لاعب يريد المشاركة في كل المباريات، ولكنه كمدرب يمكنه اتخاذ قرار بإراحة اللاعب غير الجاهز؛ حتى يشارك وهو في أفضل حالة بدنية، وكذلك اللاعب الذي يتعرض للإصابة عضلية فإنه يفضل إراحته حتى لا تتفاقم الإصابة.