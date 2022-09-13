ميكالي يُعلن قائمة المنتخب الأولمبي لمعسكر الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أعلن روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبي، قائمة مكونة من 28 لاعبًا، لمعسكر الإسكندرية خلال الفترة من 15 سبتمبر 2022 حتى 27 سبتمبر 2022.

وجاءت القائمة على النحو التالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (الأهلي)، علي محمد الجابري (سيراميكا)، علي نادر (الخور القطري)، أحمد نادر السيد (فيزيلا).

خط الدفاع: محمد أشرف (الأهلي)، محمد مغربي (الأهلي)، محمد طارق (الزمالك)، عبدالله عزت (إنبي)، أسامة الجزار (المصري)، هشام حافظ (فيوتشر)، اياد العسقلاني (مدافع).

خط الوسط: زياد كمال (إنبي)، وليد علي فرج( فاركو)، محمود جهاد (فاركو)، مصطفي عبدالله ميسي ( سيراميك)، عربي بدر (سيراميكا)، محمود صابر (بيراميدز)، عماد علاء ميهوب (بيراميدز)، زياد فرج (المصري)، محمد شحاتة (طلائع الجيش)، كريم عبدالحميد (وادي دجلة)، عبدالغني محمد (الاتحاد)، علي زغزع( الجونة).

خط الهجوم: أحمد سيد غريب (الأهلي)، عبدالرحمن أجويرو (غزل المحلة)، أسامة فيصل (البنك الأهلي).

وأعفى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" منتخب مصر من خوض المرحلة الأولى من تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2023 تحت 23 عامًا، المقرر إقامتها في المغرب.، التي تقام سبتمبر الجاري، حيث سيخوض الفراعنة الصغار مشوارهم بدءًا من الدور الثاني.

وحسب القرعة فإن منتخب مصر سيواجه في الدور الثاني الفائز من مباراة إسواتيني وبوتسوانا التي تقام في الدور الأول.

ويخوض منتخب مصر ذهاب الدور الثاني من التصفيات خارج أرضه خلال الفترة من 21 إلى 23 أكتوبر المقبل، على أن يلعب مباراة الإياب في القاهرة في الفترة من 28 إلى 30 من نفس الشهر.

وفي حال تأهل منتخب مصر إلى الدور الثالث والأخير من التصفيات، فإنه سيلعب ضد المتأهل من مواجهة سيراليون وزامبيا، مارس المقبل.