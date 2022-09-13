حاول ليفربول خطفه قبل غلق الميركاتو.. لماذا فشلت صفقة فالفيردي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كان فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد الإسباني أحد الأسماء التي كان يسعى يورجن كلوب مدرب ليفربول لضمها خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وأراد ليفربول أن يخطف فالفيردي من مدريد في اللحظات الأخيرة من عمر الميركاتو الصيفي ولكن لم تنجح المحاولة.

ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة "آس" الإسبانية فإن ليفربول قاد هجومًا من أجل ضم الأوروجوياني قبل انتهاء الميركاتو في اليومين الأخيرين.

أرقام فالفيردي

فالفيردي الذي يبلغ من العمر 24 عاما لم تكن عدد دقائق مشاركته كبيرة في أرض الملعب في السنوات السابقة قبل أن يصبح من اللاعبين البارزين في تشكيلة أنشيلوتي منذ نهاية الموسم الماضي.

شارك النجم الأوروجوياني في 155 مباراة بقميص النادي الملكي، سجل 8 أهداف وصنع 9 تمريرات حاسمة.

لماذا أراد ليفربول فالفيردي؟

وذكرت صحيفة "آس" أنه كانت هناك رغبة ليورجن كلوب في تجديد خط الوسط بضم لاعبين جدد رغم وجود فابينيو، كيتا، هندرسون، ميلنر، تياجو وتشامبرلين.

وكان فالفيردي على رأس اللاعبين الذين يرغب كلوب في الاستعانة به لما أظهره من قوة خارقة في وسط الملعب.

عرض الـ 100 مليون يورو

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ليفربول عرض 100 مليون يورو من أجل حسم صفقة فالفيردي قبل غلق باب الانتقالات بيومين.

ولكن جاءت الصدمة الملكية لليفربول ومدربه يورجن كلوب، حيث رفض ريال مدريد الاستغناء عن فيديريكو فالفيردي.

أغلق ريال مدريد هذه العملية، على الرغم من أنها كانت ستصبح ثاني أغلى عملية بيع على الإطلاق، متجاوزة فقط 117 مليون التي دفعها يوفنتوس مقابل كريستيانو في 2018.

ورفض ريال مدريد النظر في بيع الأوروجوياني لأنه "لاعب لا غنى عنه من الناحية الرياضية ولا يمكن المساس به".

كما أنه بعد رحيل البرازيلي كاسيميرو إلى مانشستر يونايتد، كان من الصعب على الريال التفريط في فالفيردي.

وينظر أنشيلوتي إلى فالفيردي على أنه واحدا من قادة الفريق، كما أنه يجيد اللعب في الخط الأمامي جنبا إلى جنب كريم بنزيما وفينيسيوس أو اللعب في خط الوسط برفقة كروس أو مودريتش أو كامافينجا أو سيبايوس.

ويرتبط فالفيردي بعقد مع ريال مدريد حتى عام 2027.