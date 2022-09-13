تقارير: رونالدو على أعتاب الرحيل عن يونايتد في يناير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-: سليمان غريب

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن آخر التطورات المتعلقة بمستقبل البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد والذي سينتهي عقده مع الشياطين الحمر في صيف 2023.

ووفقًا لصحيفة "ذا صن" فإن الأسطورة كريستيانو رونالدو يتطلع بالفعل إلى الرحيل في شهر يناير المقبل عن قلعة أولد ترافورد.

وأضافت أن رونالدو لا يزال يكافح من أجل التواجد في التشكيلة الأساسية للشياطين الحمر تحت قيادة إريك تين هاج.

وأوضحت الصحيفة ذاتها أن مانشستر يونايتد غير مستعد لتمديد عقد كريستيانو رونالدو ومن المرجح أن يغادر، علمًا بأنه سيكون حرًا في شهر يناير المقبل.

وفي الوقت ذاته أكدت "ذا صن" أن مانشستر يونايتد يزيد من اهتمامه بالظهير سانتياجو أرياس لاعب أتلتيكو مدريد.

ويعتقد يونايتد أن أرياس يمكنه أن يكون خيارًا جيدًا للاعب ديوجو دالوت.