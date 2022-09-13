مصدر لمصراوي: حسني عبدربه وأيمن كمال يقودان تدريبات الإسماعيلي لحين التعاقد مع مدرب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أشرف عادل:

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الإسماعيلي أن حسني عبدربه وأيمن كمال سيقودان تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بداية من اليوم الثلاثاء لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

وأكد المصدر في تصريحات خاصة لمصراوي، أن هناك سعي تام لحسم ملف التعاقد مع مدير فني جديد ليتولى مهمة القيادة الفنية للإسماعيلي في الفترة القادمة.

وقبل ساعات، تراجع النادي الإسماعيلي عن التعاقد مع المدرب البرتغالي هلدير كريستوفاو الذي أعلن عن تدريبه للفريق في الساعات الأولي من صباح اليوم الثلاثاء.

وقال يحيي الكومي رئيس الاسماعيلي في تصريحات خاصة ليلا كورة إنه تم التراجع عن التعاقد مع المدرب البرتغالي وسيتم النظر إلى عدد من السير الذاتية لمدربين اخرين.

وقال الإسماعيلي في بيان وزعه لوسائل الإعلام إن يحيي الكومي نجح في التعاقد مع المدرب البرتغالي وسيصل للقاهرة بعد غدٍ بصحبة مدرباً مساعداً ومخططاً للأحمال.