تعرف على التشكيل المتوقع لقمة بايرن ميونيخ وبرشلونة في دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

يستعد فريق برشلونة بقيادة تشافي هيرنانديز لمواجهة أمام بايرن ميونيخ في الجولة الثانية من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022/2023.

ونجح برشلونة في تحقيق الفوز في الجولة الأولى على فيكتوريا بلزن بنتيجة (5-1)، بينما تغلب بايرن ميونيخ على إنتر الإيطالي بثنائية نظيفة.

واختار برشلونة قائمة للمباراة مكونة من:

" تير شتيجن، إينياكي بينيا، أرناو تينياس، بيليرين، بيكيه، أروخو، كريستنسن، ماركوس ألونسو، جوردي ألبا، كوندي، إريك جارسيا، بالدي، بوسكيتس، بيدري، كيسيه، روبيرتو، فرينكي دي يونج، جافي، بابلو توري، ديمبلي، ليفاندوفسكي، فاتي، ممفيس ديباي، رافينها، فيران توريس".

ومن المحتمل أن يبدأ برشلونة المباراة بتشكيل مكون من

حراسة المرمى: تير شتيجن

خط الدفاع: ماركوس ألونسو - جارسيا - كوندي - أراوخو.

خط الوسط: جافي - بوسكيتس - بيدري.

خط الهجوم: ديمبلي - ليفاندوفسكي - رافينيا.

وعلى الجانب الأخر، من المتوقع أن يلعب جوليان ناجلسمان المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ بتشكل مكون من:

حراسة المرمى: نوير

خط الدفاع: بافارد - هيرنانديز - دي ليخت - ديفيز.

خط الوسط: كيميتش - سابتيزر - مولر.

خط الهجوم: ماني - ساني - موسيالا.