شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يسعي لتجنب رقم سلبي جديد لم يحدث للفريق أمام أياكس اليوم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية إنجليزية أن نادي ليفربول سيدخل مباراة حاسمة الليلة فى مواجهة أياكس الهولندي، حيث أن الفريق لا يمتلك خيارات آخري غير الفوز بنقاط المباراة الثلاث، لتجنب سيناريو لم يحدث فى تاريخ الفريق الحاصل على 6 دوري أبطال أوروبا من قبل.

وأفادت التقارير أن ليفربول لم يسبق له التعرض للهزيمة فى أول جوالتين من منافسات دور المجموعات فى دوري الأبطال، حيث أن خسارة الفريق اليوم أمام أياكس ستجعل الفريق يحقق هذا الرقم السلبي، خاصة بعد التعرض الفريق الإنجليزي لهزيمة مزلة أمام نابولي برباعية فى الجولة الاولي.



يورجن كلوب يحذر من قوة هجوم أياكس

وفى سياق متصل حذر المدرب الألماني من خطورة الفريق الهولندي على الجانب الهجومي، الشئ الذي ظهر واضحًا فى مباريات أياكس هذا الموسم، خاصة أن الفريق يحتل صدارة الدوري الهولندي برصيد 18 نقطة من 6 لقاءات بالعلامة الكاملة، إضافة إلى نجاح الفريق فى تسجيل 21 هدف، بمعدل 3 أهداف فى المباراة الواحدة.

كما نجح الفريق الهولندي فى الفوز على رينجرز الإسكتلندي برباعية نظيفة فى الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات فى إطار منافسات المجوعة الأولى بمسابقة دوري أبطال أوروبا، مما يدل على أن مهمة صلاح وزملائه لن تكون ساهلة، على الرغم أن المباراة ستقام على الأنفيلد معقل فريق الليفر.



موعد المباراة والقنوات الناقلة

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وأياكس اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن تذاع المباراة بشكل حصري عبر قنوات بي إن سبورت القطرية، كما هو معتاد فى السنوات الأخيرة.