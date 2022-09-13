شكرا لقرائتكم خبر عن تشافي يستبعد لاعبين من برشلونة قبل مواجهة بايرن ميونخ الليلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق برشلونة الإسباني تحت قيادة مديره الفني تشافي هيرنانديز، استعداداته لمباراة بايرن ميونخ القادمة في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام مساء اليوم.

وكان قد استقر تشافي هيرنانديز على اصطحاب 25 لاعبا من برشلونة إلى ألمانيا لخوض المباراة إلا أنه سيكون عليه استبعاد لاعبين من الفريق من القائمة الأولية والاعتماد على 23 لاعبا خلال مباراة الليلة.

تشافي يستبعد لاعبين من برشلونة من قائمة مباراة الليلة أمام بايرن ميونخ

ووفقا لما نشره الصحفي الشهير خافي ميجيل فإن تشافي سيكون مضطرا على استبعاد لاعبين من الفريق وسيكون أولهم هو بابلو توري وسيتم المفاضلة بخصوص اللاعب الثاني.

وأضاف ميجل بأن اللاعب الثاني سيكون جوردي ألبا أو بيكيه أو بالدي أو ألونسو وبيليرين أو ديباي.

قائمة برشلونة لمواجهة بايرن ميونخ الليلة

يذكر أن قائمة برشلونة جاءت كالآتي:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن – إنياكي بينيا – أرناو تيناس

الدفاع: رونالد أراوخو – أندرياس كريستينسن – إيريك جارسيا – جيرارد بيكيه – جول كوندي – سيرجي روبيرتو – هيكتور بيليرين – ماركوس ألونسو – جوردي ألبا – أليكس بالدي

الوسط: سيرخيو بوسكيتس – بيدري – جافي – فرانك كيسي – فرينكي دي يونج – بابلو توري

الهجوم: روبيرت ليفاندوفسكي – عثمان ديمبيلي – رافينيا – أنسو فاتي – فيران توريس – ممفيس ديباي

