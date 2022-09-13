شكرا لقرائتكم خبر عن رقم سلبي لتيرشتيجن قبل مواجهة بايرن ميونخ الليلة فى دوري الأبطال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يدخل نادي برشلونة تحدي صعبًا اليوم أمام العقدة الأزلية للفريق الكتالوني فى آخر 3 مواسم بايرن ميونخ الألماني، وتأتى إثارة المواجهة فى هذه الليلة أن الفائز سيعتلي صدارة المجموعة الثالثة فى دور المجموعات ضمن إطار منافسات دوري أبطال أوروبا، إضافة إلى أن هذا اللقاء الأول للمهاجم البولندي ليفاندوسكي فى مواجهة فريقه السابق.

وبالنظر إلى تاريخ مواجهات الفريقين نجد أن الحارس الألماني تيرشتيجن يعاني أمام الكبير الألماني، حيث سبق له إستقبال 17 هدف فى 5 لقاءات خاضها ضد البايرن، الشئ الذي يعد سلبي للغاية مقارنة بأرقام حارس مرمي عرين البلوجرانا، مما قد يثير بعض الإحباط فى نفوس الجماهير الكتالونية.



تيرشتيجن يمتلك رقم جيد هذا الموسم

ويقدم الحارس الألماني أندريه تيرشتيجن أحد أفضل مواسمه مع برشلونة فى الموسم الحالي على الإطلاق، حيث أن الحارس لم تستقبل شباكه سوي هدفين فقط خلال 6 مباريات خاضها الفريق الكتالوني هذا الموسم، الشئ الذي لم يتحقق منذ موسم 2015.



موعد مباراة بايرن ميونخ وبرشلونة فى دوري الأبطال

ومن المقرر أن يكون موعد مباراة برشلونة وبايرن ميونخ فى بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء فى تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يقام اللقاء على ملعب أليانز أرينا معقل الفريق البافاري.



القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وبرشلونة

وتذاع المباراة بشكل حصري على قنوات بن سبورت القطرية، كما أعتدنا فى السنوات الأخيرة، حيث أن مجموعة القنوات القطرية تسيطر على جميع مباريات دوري الأبطال والبطولات القارية الكبري، على أن تقام مباراة برشلونة وبايرن ميونخ عبر قناة beIN Sports Premium 1Hd.