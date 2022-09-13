شكرا لقرائتكم خبر عن غياب ثنائي ريال مدريد وتواجد ثنائي آخر قبل مواجهة لايبزيج غدا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل فريق ريال مدريد الإسباني استعداداته بكل قوة من أجل مواجهة فريق لايبزيج الألماني في إطار منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن تقام المباراة غدا الأربعاء على ملعب السانتياجو برنابيو معقل الفريق الميرنجي في ثاني مباريات الميرنجي بدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

غياب بنزيما وفاسكيز عن التدريبات

وشهد مران فريق ريال مدريد اليوم غياب مؤثر لثنائي الفريق كريم بنزيما ولوكاس فاسكيز بسبب الإصابة التي تعرض لها الثنائي مؤخرا مما يعني غيابهما عن مباراة الفريق غدا.

وكان قد أصيب كريم بنزيما خلال مباراة الفريق قبل الماضية أمام سيلتك الإسكتلندي بأولى مباريات الفريق بدوري أبطال أوروبا والتي انتهت بفوز الريال بثلاثية نظيفة، والتي خرج منها بنزيما مصابا بعد 30 دقيقة من المباراة.

في المقابل، أصيب فاسكيز في المباراة الماضية أمام ريال مايوركا بالدوري الإسباني والتي انتهت بفوز الريال برباعية مقابل هدف، حيث شعر فاسكيز ببعض الآلام في ساقه اليسرى ليخضع اللاعب للفحوصات ويتأكد غيابه عن لقاء الغد.

تواجد ثنائي ريال مدريد في تدريبات الفريق

وعلى الرغم من إصابات نجوم ريال مدريد، إلا أن مران اليوم شهد تواجد كل من ميليتاو وأدريوزلا مما يشير إلى إمكانية الاعتماد عليهما خلال مباراة الغد.

يذكر أن ريال مدريد قد استطاع الفوز في مباراته الأولى أمام سيلتك الإسكتلندي بدوري أبطال أوروبا ليحصد ثلاث نقاط ويتصدر مجموعته التي تضم كل من شاختار وسيلتك ولايبزيج.