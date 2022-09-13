شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. باريس سان جيرمان يضع شرطا للإبقاء على ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وضع فريق الكرة الأول بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي الشرط الاخص بالابقاء على نجمه الدولي الارجنتيني ليونيل ميسي عقب نهاية الموسم الكروي الجديد 2022-2023.

باريس سان جيرمان يضع شروطه للإبقاء على ميسي

وفي التفاصيل الخاصة بالخبر فإن ميسي قد إنضم لصفوف الفريق الباريسي بعقد يمتد لموسمين خلال الميركاتو الصيفي الماضي عقب رحيله عن برشلونة.

وقالت صحيفة ليكيب الفرنسية أن لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان يحرص على تجديد عقد ليونيل ميسي وسيرجيو راموس خلال الفترة القادمة بعد المستوى المميز الذي قدمه الثنائي.

وأوضحت الصحيفة أن كامبوس وضع شرط واحد من أجل تجديد عقد ميسي وراموس ألا ينخفض مستواهما ويستمر الثنائي على نفس النهج حتى نهاية الموسم الحالي.

ويشهد شهر يناير المقبل دخول الثنائي الفترة الحرة حيث يحق لهم التوقيع أو التفاوض مع أي من الفرق الأخرى قبل الانتقال لصفوفه بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

ماذا قدم ميسي وراموس مع باريس سان جيرمان ؟

يُذكر أن ميسي قد شارك مع باريس سان جيرمان في 43 مباراة بجميع المسابقات حتى الآن نجح خلالهم في تسجيل 15 هدفا وقدم 22 تمريرة حاسمة

في الوقت الذي ظهر فيه قائد المنتخب الاسباني وريال مدريد السابق في 22 لقاء سجل خلالها 3 أهداف.