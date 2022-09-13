الامارات | الأهلي المصري يعلن التعاقد مع أول صفقة للموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن النادي الأهلي المصري تعاقده رسمياً مع شادي حسين قادماً من سيراميكا كليوباترا، ليصبح أول صفقة يعلن عنها "الأحمر" خلال فترة الانتقالات الحالية.

وذكر الأهلي أن مدة التعاقد مع شادي حسين هي 5 مواسم مقبلة، إذ بدأ اللاعب البالغ من العمر 29 عاماً مسيرته مع نادي "المقاولون" العرب، وانضم منه لصفوف سيراميكا كليوباترا في عام 2014.

ونشر "الأحمر" على حسابه مقطع فيديو معلناً بعنوان "واحد من الملايين" في إشارة إلى أن شادي حسين من ضمن ملايين يتمنون بأن ينضموا إلى الأهلي.

من جهته أبدى عبر شادي حسين سعادته بالانضمام لصفوف القلعة الحمراء.

وقال: إن "ترتدي قميص الأهلي وأن تركض معه في الملعب وأن تسجل هدفا للفريق الأحمر هو حلم يحلمه الملايين".

وأضاف "وأنا واحد من هؤلاء الملايين".