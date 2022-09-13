موسيماني مخادع ولم نكن الأفضل في نهائي القرن.. صالح جمعة يكشف كواليس رحيله عن الأهلي ومفاوضات الزمالك وانتقال شقيقه للقلعة الحمراء

الشارقة - اميمة ياسر -

حلّ صانع ألعاب فريق سيراميكا كليوباترا صالح جمعة، مساء الثلاثاء، ضيفاً في برنامج "ملعب أون تايم" الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير، والمذاع عبر فضائية "أون تايم سبورتس".

وتحدث صالح جمعة عن عدد من الأمور، منها المدرب الأسبق للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، بجانب صفقة انتقال شادي حسين إلى القلعة الحمراء، بالإضافة إلى مفاوضات الزمالك معه.

وقال جمعة: "الزمالك لو استمر في هذا الاستقرار خلال الفترة القادمة الأهلي سيجد صعوبة في الفوز بالبطولات لن تجد الأهلي يتوج بالدوري خمس سنوات متتالية كما كان يحدث"

شادي حسين

وعن انتقال شادي حسين إلى النادي الأهلي، قال صالح جمعة: "حسين لاعب خلوق ويحب الأهلي بشدة، وهو لا يطيق أي كلمة على الأهلي وهو صفقة مفيدة جدًا للأهلي، وشادي من الممكن أن يحرز 30 هدف الموسم القادم".

وتابع: "شادي كان حزين للغاية مني بسبب رحيلي عن الأهلي وعلمت هذا بعد فترة من صداقتنا"

وأشار صانع ألعاب فريق سيراميكا إلى أن اللاعب مصطفى ميسي "صغير في السن وهو مفيد للأهلي في المستقبل"

نهائي القرن

أكد صالح جمعة أن الأهلي "لم يكن الأفضل في لقاء القرن أمام الزمالك، ولكن كنا في كامل تركيزنا وكان هدفنا الفوز فقط لا غير"

وأكد: "ماكنش ينفع نخسر نهائي القرن أمام الزمالك المركب كانت هتغرق لسنين بالكل وكانت هتنهي جيل ومهما حاولت في بطولات بعد كده مش هتبقى بقدر وقيمة وفرحة البطولة دي".

فايلر وموسيماني وسامي قمصان

وقال اللاعب: "كنت من أسباب فوز الأهلي بالدوري قبل قدوم فايلر، وفايلر استبعدني من تقسيمة في التدريب رغم وجود عدد كبير من الشباب وهذا لا يحدث وقال لي تدرب في الجيم وأنا رفضت وهذا بداية مشكلتي معه"

وكشف: "فايلر مدرب كبير وأفضل من موسيماني فنيًا ومتطور دائمًا، التوفيق كان مع موسيماني، وموسيماني يعتبر مدرب مخادع، ولو فايلر استمر كان سيفوز بما فاز به موسيماني"

وأوضح: "كنت أتوقع استمرار سامي قمصان بعد رحيل موسيماني والجميع يحبه وهو مدرب كبير".

جماهير الأهلي

وواصل: "هناك تشابه كبير في الإدارة بين الأهلي وسيراميكا، وعلى المستوى الجماهيري لم أتأثر عندما أقدم أي مباراة جيدة أشاهد دعم كبير من جماهير الأهلي".

وأكد صالح جمعة أن "جمهور النادي الأهلي كان يعنفني دائمًأ لكن بمجرد تطاول أي شخص علي كانوا يدافعو عني بشكل كبير".

كواليس رحيله عن الأهلي

وأشار نجم فريق سيراميكا إلى أنه لم يكن هناك أي تسرع في النادي الأهلي عند الاستغناء عنه، مؤكدا ًأنه حصل على العديد من الفرص منذ مجلس إدارة محمود طاهر، مضيفاً: "رحيلي كان أثناء نهائي القرن الشهير".

ولفت إلى أن "الأهلي عرض عليّ إعارة في التشيك ولكني رفضت هذا العرض وطلبت فسخ العقد بالتراضي وقمت بالاستغناء عن باقي مستحقاتي وهم قالوا لي كل ما تحتاجه سنوفره لك".

وأردف: "رحيلي عن النادي الأهلي كانت أسوأ لحظة في حياتي وعند خروجي شعرت أنه كان بالإمكان أفضل بكثير مما كان".

وأكمل: "أحن للنادي الأهلي بالتأكيد، الأجواء هناك مختلفة برغم إنني احترفت في الخارج ولعبت في أندية كثيرة، الأهلي بيتي قضيت فيه 6 مواسم لا أنساها".

مفاوضات الزمالك

وأكد جمعة: "خلال فترة تواجدي في الأهلي كل عام كان هناك تواصل مع الزمالك وعند رحيلي من الأهلي كان مجلس مرتضى منصور رحل، وحتى لو كان موجود كان من الصعب الانضمام للزمالك بعد كل هذه السنين في الأهلي، وكنت قريب من سموحة قبل الانضمام لسيراميكا"

وأشار إلى أن شقيقه عبد الله جمعة "تحدث معي كثيرًا للإنضمام للزمالك وكنت دائمًأ أقول له أنا أتمنى أن تأتي أنت الأهلي وترى الفارق بين الأهلي وكل الأندية الأخرى، وعبد الله كان قريب من الأهلي قبل تجديد عقد علي معلول"

العودة للأهلي

ورداً على سؤال "هل لازلت قادر على العودة للأهلي؟"، قال صالح جمعة: "ما زال سني صغير، ورحلت عن النادي بطريقة محترمة، وبالتأكيد العودة ستكون مختلفة، سأعود بفكر وأسلوب مختلف، أنا عندما انضممت للأهلي كان سني أصغر، وبالتأكيد الآن هناك نضج وخبرات اكتسبتها، ومنذ رحيلي لم أفتعل أي مشكلة".