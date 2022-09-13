شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. حسن الشاذلى الهداف التاريخى للكرة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعد حسن الشاذلى، نجم فريق الترسانة والمنتخب الوطنى الأسبق، أحد أساطير الكرة المصرية على مر العصور، نظرا لما قدمه في تاريخ الساحرة المستديرة خارج أسوار القطبين الأهلى والزمالك .

الاسم : حسن الشاذلى

المولد : 13 نوفمبر 1943 – 20 أبريل 2015 أي أنه مات عن عمر يناهز الـ72 عاما

عدد الأهداف : يعد حسن الشاذلى الهداف التاريخى للكرة المصرية بتاريخ 173

هداف الدورى : حقق حسن الشاذلى لقب هداف الدورى في أربع مواسم وهو يعد رقم قياسى باسمه حيث لم يحققه أي لاعب غيره حتى الآن ، كما حقق أعلى نسبة أهداف بالدورى برصيد 34 هدفا موسم 74 – 75 وكان قد تخطى الـ30 عاما حيث كان في الرابعة والثلاثين من عمره .

اللعب الدولى : شارك حسن الشاذلى مع المنتخب الوطنى في العديد من المباريات وسجل 6 أهداف كأس الأمم الأفريقية عام 1963 .

مواقف لا تنسى : من أهم المواقف التي لا تنسى في حياة حسن الشاذلى عندما باع سيارته من أجل الصرف على الفريق الكروى بالترسانة، بالإضافة لعودته من الإعتزال لإنقاذ الفريق من الهبوط وهو ما نجح فيه بالفعل .

ثنائى لا ينسى : مثل حسن الشاذلى ثنائيا متناغما مع مصطفى رياض شريك النجاح سواء في الترسانة أو المنتخب الوطنى.



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