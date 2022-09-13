شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. نوران جوهر ملكة متوجة على عرش الاسكواش العالمي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت البطلة المصرية نوران جوهر، لاعبة وادي دجلة، هيمنتها على صدارة التصنيف العالمي للاسكواش، لتدون اسمها بحروف من ذهب في لعبة القفص الزجاجي، وتسجل أرقاما قياسية خاصة باسمها على المستوى العالمي.

وحصدت النجمة المصرية أول ألقابها في الموسم الجديد، بعد تتويجها ببطولة هيوستن للسيدات، عقب فوزها في المباراة النهائية على مواطنتها نور الطيب بثلاثة أشواط نظيفة، لتؤكد هيمنتها على الصدارة في ظل المنافسة الشرسة مع نور الشربيني المصنفة الثانية، وهانيا الحمامي المصنفة الثالثة.

ولدت نوران في 30 سبتمبر 1997، وبدأت ممارسة رياضة الاسكواش من عمر "التسع" سنوات، ودرست الهندسة في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، قبل أن تتخرج مؤخراً وتتفرغ للاسكواش.

شاركت نوران فى أولى بطولاتها في الاسكواش وهي لم تتجاوز "13" عامًا، فشاركت في البطولة الأفريقية للفردي والفرق، وبطولة هولندا الدولية، وفازت بالمركز الثاني في بطولة إنجلترا المفتوحة تحت 13 عامًا في 2010.

وخلال مسيرتها توجت نوران جوهر ببطولة "هونج كونج" الدولية المفتوحة للإسكواش لعام"2016 للسيدات" لتكون بذلك أول مصرية تحقق هذا اللقب، وذلك بعد تغلبها على لاعبة المنتخب الأمريكي، "آماندا صبحي"، في المباراة النهائية بنتيجة 3/1.

كما توجت ببطولة العالم في الاسكواش للناشئات تحت 19 سنة مرتين متتاليتين، دون أن تخسر مباراة واحدة في البطولة بأكملها.

وخلال مسيرتها الاحترافية، حصلت البطلة المصرية على لقب بطولة بريطانيا المفتوحة التي تعد أقدم وأعرق بطولات الإسكواش، واستحقت نوران لقب أفضل موهبة صاعدة والتي منحها لها الاتحاد الدولي بعد موسم مميز خاضته في 2019، ووصولها إلى أكثر من مباراة نهائية، كان أبرزها نهائي بطولة الجونة الدولية وخسرت أمام رنيم الوليلي المصنفة الأولى بعد تعرضها للإصابة خلال المباراة.