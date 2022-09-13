شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق منافسات دور الـ16 ببطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش بمشاركة 7 مصريين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق، اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ16 بطولة فرنسا المفتوحة للاسكواش، والتى تستضيفها مدينة نانت، خلال الفترة بين 12 إلى 17 سبتمبر الجارى، بقيمة جوائز مادية تصل إلى 55 ألف دولا، حيث تصنف البطولة بفئة البطولات البرونزية.

وجاءت مباريات اللاعبين المصريين فى منافسات الرجال والسيدات خلال هذا الدور كالتالى:

ـ محمد الشوربجى والإنجليزى نك وال

ـ على أبو العينين والفرنسى فيكتور كورين

ـ عمر مسعد والمكسيكى ليونيل كارديناس

ـ نور أبو المكارم والفرنسية إينورا فيلارد

ـ فيروز أبو الخير ومليسا ألفيش

ـ ناردين جرس والانجليزية لوسي ترميل

ـ سلمى الطيب والسويدية كيندي ميرلو