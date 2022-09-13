شكرا لقرائتكم خبر عن شادى حسين.. الأرقام تدعم صفقة الأهلى الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف شادى حسين مهاجم الأهلى الجديد الأنظار على مدار الساعات الماضية بعدما أعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى انضمام مهاجم سيراميكا إلى صفوف الأهلى لمدة خمسة مواسم قادمة.

وقام توفيق بإنهاء كل الأمور الإدارية والمالية مع شادي حسين ونادي سيراميكا.

ويعد شادي حسين الهداف التاريخي لنادي سيراميكا، حيث صعد معه الموسم قبل الماضي من الدرجة الثانية وتألق معه خلال الموسمين الفائتين.

شادي حسين سجل 16 هدفاً بقميص سيراميكا خلال الموسمين الماضيين فى بطولتى الدورى وكأس مصر وصنع 6 أهداف.

ويجيد شادي حسين اللعب في أكثر من مركز داخل الملعب حيث يجيد اللعب في مركز رأس الحربة.

كما يُجيد شادي حسين اللعب في مركز الجناح وهو ما يمنح الأهلي فرصة كبيرة للاستفادة من قدراته وإمكانياته الفنية العالية.

وخلال فيديو تقديم الأهلي شادي حسين قال الأخير: أن ترتدى قميص الأهلى وأن تركض معه فى الملعب وأن تسجل هدفا للفريق الأحمر هو حلم يحلمه الملايين.. وأنا واحد من هؤلاء الملايين".