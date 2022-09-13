شكرا لقرائتكم خبر عن هنا جودة تتصدر التصنيف العالمى لتنس الطاولة تحت 19 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تصدرت هنا جودة لاعبة منتخب تنس الطاولة التصنيف العالمى للشابات تحت 19 سنة، من جانب الاتحاد الدولى للعبة.

وتوجت هنا جودة بذهبية الفرق مع منتخب السيدات فى البطولة الأفريقية، التى أقيمت بالجزائر، وكذلك ذهبية الزوجى المختلط رفقة محمد البيلى لاعب المنتخب أيضا.

كما تقدمت دينا مشرف لاعبة منتخب تنس الطاولة 21 مركزا فى التصنيف العالمى للعبة، حيث احتلت المركز الـ29 بعد أن كانت فى المركز الـ50، وبذلك أصبحت أول لاعبة مصرية وأفريقية وعربية تصل لهذا المركز المتقدم فى التصنيف العالمى.

وتوج فراعنة تنس الطاولة بـ14 ميدالية متنوعة فى البطولة الأفريقية، مقسمة إلى 6 ذهبيات، و5 فضيات بالإضافة إلى 3 برونزيات، أبرزها ذهبيتى الرجال والسيدات فى منافسات الفرق، وذهبية الزوجى المختلط وذهبية الزوجى رجال وذهبية الزوجى سيدات، وفضية عمر عصر وذهبية دينا مشرف.