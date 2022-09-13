شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ريان مودعا جماهير القلعة الحمراء: بفضل الأهلى عشقت التحدى ولنا عودة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلى المنتقل إلى سيراميكا، رسالة إلى جماهير القلعة الحمراء عبر حسابه الشخصى على إنستجرام، بعد إتمام انتقاله إلى فريقه الجديد بشكل رسمى خلال الميركاتو الصيفى الجارى.



احمد ريان

وكتب ريان: رحلة امتدت لـ 18سنة داخل جدران النادى الأهلى، عشق الطفولة، والخروج من النادى الأهلى بعد 18 سنة أمر ليس بالهين، أخلصت فى تدريباتى مع النادى الذى تربيت داخل جدرانه، كنت دائم المحاولة لتقديم الأفضل بقميص الأهلى، جمهور الأهلى العظيم كنت خير سند لى طوال هذه الفترة، وبطل تأكيد ستظل هكذا كما اعتدت عليكم طوال حياتى.

وأضاف: القرار الأصعب هو الخروج ولكن هذه سنة الحياة، وبفضل الأهلى عشقت التحدى الآن أنا فى تحدٍ كبير أتمنى من الله التوفيق فى التحدى الجديد مع سيراميكا كليوباترا.. لنا عودة.

كان مسئولو نادى سيراميكا أعلنوا عن تعاقدهم مع أحمد ياسر ريان، مهاجم النادى الأهلى، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لمدة 4 مواسم، ووقع أحمد ياسر ريان على عقود انضمامه رسميا، بناءً على رغبة أحمد سامي المدير الفني لفريق سيراميكا.

وسبق أن انضم أحمد ياسر ريان إلى صفوف سيراميكا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الموسم قبل الماضى على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر.