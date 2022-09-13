اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحد من استهلاك الكهرباء تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء

شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحد من استهلاك الكهرباء تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى جميع الفروع والأندية للحد من استهلاك الكهرباء فى الملاعب التابعة والمنشآت الرياضية والمبانى الضخمة تنفيذا لإرشادات رئاسة مجلس الوزراء.
وطالب اتحاد الكرة الفروع بالتنبيه على الأندية بالترشيد فى استهلاك الكهرباء لأقصى حد.
كما أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابات إلى جميع الفروع على مستوى الجمهورية، للتنبيه على الأندية المشاركة فى مسابقة الجمهورية للناشئين مواليد 2007 / 2008 بإجراء أشعة على الرسغ لبيان العمر الحقيقي للاعبين.
وطلب اتحاد الكرة من الفروع فى الخطاب بأن يقوم كل ناد بإبلاغ الفرع بموعد عمل الأشعة، فى حضور مندوب عن الفرع، وسيتم عمل تلك الأشعة فى أحد المراكز المتخصصة بمدينة نصر.