شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يخاطب الأندية للحد من استهلاك الكهرباء تنفيذا لتعليمات رئاسة الوزراء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا إلى جميع الفروع والأندية للحد من استهلاك الكهرباء فى الملاعب التابعة والمنشآت الرياضية والمبانى الضخمة تنفيذا لإرشادات رئاسة مجلس الوزراء.

وطالب اتحاد الكرة الفروع بالتنبيه على الأندية بالترشيد فى استهلاك الكهرباء لأقصى حد.

كما أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطابات إلى جميع الفروع على مستوى الجمهورية، للتنبيه على الأندية المشاركة فى مسابقة الجمهورية للناشئين مواليد 2007 / 2008 بإجراء أشعة على الرسغ لبيان العمر الحقيقي للاعبين.

وطلب اتحاد الكرة من الفروع فى الخطاب بأن يقوم كل ناد بإبلاغ الفرع بموعد عمل الأشعة، فى حضور مندوب عن الفرع، وسيتم عمل تلك الأشعة فى أحد المراكز المتخصصة بمدينة نصر.