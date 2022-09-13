شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم فهمى يخوض مباراة الترضية للمنافسة على برونزية بطولة العالم للمصارعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخوض هيثم فهمى لاعب منتخب المصارعة مباراة الترضية بعد قليل أمام لاعب ليتوانيا، فى منافسات بطولة العالم التى تقام بصربيا وتستمر حتى 17 سبتمبر.

ويسعى هيثم فهمى للفوز فى المباراة حتى يتسنى له خوض مباراة الميدالية البرونزية فى البطولة، وتحقيق ميدالية عالمية.

كان هيثم فهمى فاز فى المباراة الأولى بالبطولة بنتيجة 2/12 أمام لاعب كوبا بينما خسر امام لاعب بلغاريا 2/0.

ويشارك منتخب المصارعة فى منافسات بطولة العالم بقائمة تضم 6 لاعبين، هم كل من: هيثم فهمى، محمد إبراهيم كيشو، ومحمد مصطفى، بالإضافة إلى يوسف حميدة، وفى النسائية تشارك سمر حمزة والتى تبدأ منافساتها اليوم فى البطولة.