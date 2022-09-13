شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الخطيب يسجل آخر أهدافه بقميص الأهلى فى شباك الأوليمبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجل محمود الخطيب نجم النادى الأهلى الأسبق آخر أهدافه مع المارد الأحمر فى شباك حليمو حارس الأوليمبى بالدقيقة 35 من تمريرة للاعب الصاعد آنذاك حسام حسن فى مثل هذا اليوم 13 سبتمبر 1987، وقاد "بيبو" الأهلى لتحقيق أول فوز له فى افتتاح مبارياته بهدفين دون رد فى الجولة الثانية، وسجل حسام حسن الهدف الثانى.

لعب محمود الخطيب طوال حياته الكروية 266 مباراة، منها 199 فى الدورى و18 فى كأس مصر و29 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الدورى و20 فى بطولة أفريقيا للأندية أبطال الكؤوس.

وحقق "الخطيب" العديد من الألقاب المحلية والقارية بقميص النادى الأهلى، الذى انضم له وهو بعمر 16 عاما مقابل 1000 جنيه قادما من نادى النصر، وحقق "الخطيب" 15 لقبا محليا مع الأهلي، حيث نال بطولة الدورى الممتاز 10 مرات، كما رفع كأس مصر فى خمس مناسبات.

وعلى الصعيد القارى تألق "بيبو" محققا خمسة ألقاب، مقسمة إلى بطولتى كأس أبطال الدوري، وثلاثة ألقاب فى بطولة كأس الكئوس الأفريقية، وتجاوز "الخطيب" حاجز المائة هدفا فى الدورى الممتاز، حيث سجّل 108 أهداف فى 199 مباراة خاضها فى البطولة المحلية الأكبر، وهو أول لاعب من الأهلى يتخطى حاجز المائة هدف.

ويعد محمود الخطيب هدّاف الأهلى على مستوى القارة الأفريقية، مسجلا 37 هدفا، وكان "بيبو" الهدّاف التاريخى لبطولات الأندية الأفريقية فى الفترة بين 1987 حتى 2012، حتى تمكّن لاعب مازيمبى الكونغولي مابى مبوتو من تجاوز هذا الرقم.

ونجح "بيبو" فى نيل الكرة الذهبية كأفضل لاعب فى قارة أفريقيا عام 1983، متفوقا على اللاعب الغانى أوبوكو نيتى الذى قاد فريقه أشانتى كوتوكو لتحقيق الفوز على الأهلى فى نهائى البطولة الأفريقية للأندية الأبطال فى ذلك العام.

وبالرغم من فوز الفريق الغانى باللقب القارى إلا أن محمود الخطيب نال جائزة أفضل لاعب فى القارة السمراء من مجلة فرانس فوتبول، بعدما جمع 98 صوتا، مقابل حصول أوبوكو نيتى على 89 صوتا، وتفوق "الخطيب" بفضل تألقه خلال تلك النسخة التى أحرز فيها 6 أهداف خلال 8 مباريات خاضها مع الفريق.

وعلى صعيد المنتخبات، حقق محمود الخطيب لقبا واحدا ببطولة كأس أمم أفريقيا عام 1986، لتكون بطولته رقم 21 فى تاريخ الألقاب التى حققها، وظهر "بيبو" فى نسختين من الألعاب الأولمبية، وهما موسكو 1980، لوس أنجلوس 1984.

خاض محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى مع منتخب مصر 54 مباراة وسجل 24 هدفًا وهو الهداف العاشر لمنتخب مصر.

وأعلن رئيس الاهلى اعتزاله كرة القدم عقب نهاية بطولة أفريقيا عام 87، والتى توج الفريق الأحمر بلقبها، قبل أن يقيم مباراة تكريمه يوم 1 ديسمبر 88، بين منتخب الأهلى والزمالك وأحد المنتخبات العربية.