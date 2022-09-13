شكرا لقرائتكم خبر عن تعليمات خاصة من على ماهر للاعبى فيوتشر قبل لقاء العودة أمام بول الأوغندى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص على ماهر، المدير الفنى لفريق فيوتشر، على التدخل خلال تدريبات الفريق استعداداً لمباراة العودة أمام بول الأوغندى، لشرح الأخطاء ومعالجتها استعداداً لمواجهة السبت المقبل.

ويعكف الجهاز الفنى لفريق فيوتشر بقيادة على ماهر، على معالجة أزمة إهدار الفرص التى واجهت الفريق فى مباراة الذهاب بدور الـ64 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية أمام بول الأوغندى، والتى أقيمت بمدينة كمبالا وانتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين.

وطالب على ماهر لاعبى فيوتشر بمزيد من التركيز وعدم التسرع فى إنهاء الهجمات خلال مباراة العودة المرتقبة، وذلك من أجل تسجيل الأهداف، وعدما تكرار سيناريو إهدار الفرص الذى حدث فى مباراة الذهاب وأدى إلى التعادل السلبى.

يستعد فريق فيوتشر ، لمواجهة بول الأوغندي فى إياب الدور التمهيدي الأول بالكونفدرالية، والتى يبحث خلالها فيوتشر عن حجز تأشيرة التأهل إلى الدور التمهيدي الثانى، حيث تقام مباراة فيوتشر وبول جينجا الأوغندي السبت المقبل 17 سبتمبر، فى التاسعة مساءً باستاد السلام.

ويستعيد فيوتشر خدمات كل من، محمود شعبان الظهير الأيمن، وكذلك محمود حمدي حارس المرمى، وذلك بعد تخلفهما عن السفر مع البعثة في مباراة الذهاب، واستأنف فريق فيوتشر تدريباته أمس استعداداً للقاء المرتقب، بعدما حصل اللاعبون على راحة لمدة 24 ساعة فقط عقب عودته من رحلة أوغندا.