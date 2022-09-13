شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تطورات صفقة مصطفى فتحى.. والزنارى يقترب من الانضمام للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الإعلامى أحمد شوبير أن الأهلى أو الزمالك بإمكانهما التقدم بعرض رسمى للتعاقد مع مصطفى فتحى من ناديه التعاون السعودى.

وقال شوبير فى برنامجه الاذاعى عبر أون سبورت إف إم "طلائع الجيش لا يريد مصطفى فتحى، وعندهم بدلاء فى مركزه، واللاعب مرتبط بأداء الخدمة العسكرية وبالتالى لا يستطيع مغادرة القاهرة".

ويضيف شوبير "أى نادٍ بإمكانه شراء مصطفى فتحى حالياً من التعاون السعودى، ولو الزمالك أو الأهلى عايزين الولد يقدموا عرض رسمى للتعاون وهيتم انهاء كل شىء".

ويضيف شوبير "خلال ساعات سوف يعلن نادى الزمالك تعاقده مع مصطفى الزنارى لاعب طلائع الجيش، الصفقة انتهت بنسبة 80% للقلعة البيضاء".